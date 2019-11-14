МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Журнал Institutional Investor, одно из ведущих финансовых изданий в мире, и Московская биржа 13 ноября наградили победителей в независимом опросе международных инвесторов о результатах работы российских компаний в области связей с инвесторами.

Исследование – часть ежегодного международного рейтинга компаний в области связей с инвесторами, который составляет журнал по результатам опросов. Исследование проводилось на платформе компании Extel, которая была приобретена журналом Institutional Investor в 2018 году. Рейтинг компаний в области связей с инвесторами на протяжении многих лет является одной из главных международных оценок качества работы компаний и их руководителей по взаимодействию с инвестиционным сообществом.

В исследовании приняли участие портфельные управляющие и аналитики инвестиционных банков – более 180 специалистов из 89 банков и фондов в разных странах мира. Победители определялись в шести номинациях.

— Лучший финансовый директор – заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов.

— Лучший директор по связям с инвесторами – начальник управления по связям с инвесторами "Новатэка" Александр Назаров.

— "Лучшая IR-практика в компании большой капитализации" – Сбербанк.

— "Лучшая IR-практика в компании средней капитализации" – Тинькофф Банк.

— "Лучшая IR-практика в компании малой капитализации" – "Аэрофлот".

— Банк ВТБ награжден за наибольший прогресс в области связей с инвесторами среди российских компаний.