Зампред Сбербанка Морозов признан лучшим финдиректором в РФ по версии Institutional Investor
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Журнал Institutional Investor, одно из ведущих финансовых изданий в мире, и Московская биржа 13 ноября наградили победителей в независимом опросе международных инвесторов о результатах работы российских компаний в области связей с инвесторами.
Исследование – часть ежегодного международного рейтинга компаний в области связей с инвесторами, который составляет журнал по результатам опросов. Исследование проводилось на платформе компании Extel, которая была приобретена журналом Institutional Investor в 2018 году. Рейтинг компаний в области связей с инвесторами на протяжении многих лет является одной из главных международных оценок качества работы компаний и их руководителей по взаимодействию с инвестиционным сообществом.
В исследовании приняли участие портфельные управляющие и аналитики инвестиционных банков – более 180 специалистов из 89 банков и фондов в разных странах мира. Победители определялись в шести номинациях.
— Лучший финансовый директор – заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов.
— Лучший директор по связям с инвесторами – начальник управления по связям с инвесторами "Новатэка" Александр Назаров.
— "Лучшая IR-практика в компании большой капитализации" – Сбербанк.
— "Лучшая IR-практика в компании средней капитализации" – Тинькофф Банк.
— "Лучшая IR-практика в компании малой капитализации" – "Аэрофлот".
— Банк ВТБ награжден за наибольший прогресс в области связей с инвесторами среди российских компаний.
https://1prime.ru/finance/20191114/830549176.html