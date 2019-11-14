МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе постановление нижестоящего суда, который по иску банка "Траст" признал незаконным внесение "Рост банком" (сейчас присоединен к "Трасту") 205 миллиардов рублей в уставный капитал дочернего ООО "Рост Инвестиции", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Окружной суд в четверг отклонил кассационные жалобы бывшего владельца Бинбанка и санатора "Рост банка" Микаила Шишханова и других экс-руководителей "Рост банка" на вынесенное в июне постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Апелляционная инстанция тогда отменила решение арбитражного суда Москвы, отклонившего иск "Траста".

Оспоренная "Трастом" сделка состоялась в сентябре 2017 года, когда санацию "Рост банка" проводил основной акционер Бинбанка Шишханов. "Рост банк" получил межбанковский кредит от Бинбанка и направил заемные средства на увеличение уставного капитала "дочки", ответчика по иску. Третьими лицами к процессу привлечены бывшие топ-менеджеры "Рост банка" — Шишханов, Михаил, Саид и Саит-Салам Гуцериевы, Авет Миракян, Сергей Попов, Олег Андриянкин, Александр Волченко и Александр Лукин.

На предыдущем заседании в октябре представители "Траста" и экс-руководителей "Рост банка" заявляли о намерении урегулировать спор миром, но в четверг сообщили, что договориться не удалось.