МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Банк России с 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Кредитинвест" (город Кизилюрт), говорится в сообщении регулятора.

Банк России принял такое решение из-за нарушений законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, проводила сомнительные трансграничные операции.

Добавляется, что регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к банку меры. Как отмечает регулятор, инспекционная проверка деятельности "Кредитинвеста" выявила многочисленные нарушения требований нормативных актов Банка России в области порядка ведения кассовых операций, а также обеспечения информационной безопасности.

Банк "Кредитинвест" является участником системы страхования вкладов. Вкладчикам, согласно действующему законодательству, выплатят суммы вкладов в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам). Выплаты начнутся не позднее 29 ноября.

По данным БИР Аналитик, на 1 октября банк занимал 390 место в банковской системе РФ с активами в размере 1 млрд рублей, собственные средства составляли 328,5 млн рублей, вклады населения — 161,8 млн рублей.