МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 13 ноября добавили в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 200 миллионов долларов против притока в 120 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).