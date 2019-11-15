МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Объемы трансграничных денежных переводов населения из России за рубеж, осуществленных через платежные системы, в третьем квартале 2019 года составили 2,088 миллиарда долларов, снизившись на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов ЦБ РФ.

Так, население за квартал перевело 1,757 миллиарда долларов в страны СНГ (спад на 20%) и 331 миллион долларов в страны дальнего зарубежья (снижение на 31,6%).

Переводы из-за границы в РФ в третьем квартале увеличились на 18,6% — до 819 миллионов долларов. Из них 449 миллионов граждане получили из стран дальнего зарубежья (рост в 1,8 раза в годовом выражении) и 370 миллионов — из стран СНГ (спад на 12,5%).

Средняя сумма одного перевода из РФ за рубеж в третьем квартале составила 419 долларов против 445 долларов годом ранее, в Россию — 230 долларов против 578 долларов.