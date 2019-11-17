КИЕВ, 17 ноя — ПРАЙМ. Глава правления "Укрэксимбанка" Александр Гриценко подозревается в отмывании доходов чиновников времен президентства Виктора Януковича, сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее телеканала "Прямой" заявил, что Гриценко похищен. По словам родственников, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял. Позже агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что банкира задержали, а не похитили. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила задержание главы правления "Укрэксимбанка" в рамках расследования дела о присвоении и отмывании денег.

"В частности, он подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем чиновниками времен Януковича. Злоупотребляя своим служебным положением, задержанный вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов", — информирует СБУ в соцсети Facebook.

Адвокат Гриценко Денис Галанский ранее заявил, что правоохранители еще официально не уведомили задержанного о подозрении. Кроме того, защитник отметил, что задерживать лицо таким образом можно лишь на месте преступления. Галанский считает, что подобные действия были предприняты правоохранителями с целью запугивания.

Александр Гриценко был назначен на пост председателя правления "Укрэксимбанка" наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года. Коллективу банка его представила являвшаяся тогда главой Нацбанка Валерия Гонтарева. Гриценко сменил на этом посту Виталия Белоуса, возглавлявшего "Укрэксимбанк" с начала 2013 года. Все полномочия он получил 15 августа 2014 года бессрочно.

"Укрэксимбанк" был создан 3 января 1992 года по указу президента Украины, 23 января того же года банк получил свою первую лицензию от Национального банка Украины. АО "Укрэксимбанк" является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству в лице кабинета министров. Структура АО "Укрэксимбанк" в Украине состоит из Главного банка, 22 филиалов и 39 отделений (на 01.01.2019). По итогам января-сентября 2019 года, согласно данным Нацбанка Украины, является третьим в стране по размеру активов.