МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Крупнейший банк Крыма РНКБ начал процедуру присоединения Крайинвестбанка, сообщил ЦБ РФ в понедельник.

"Кредитная организация "Российский национальный коммерческий банк"… уведомляет о начале процедуры реорганизации "РНКБ Банк" (ПАО) в форме присоединения к нему публичного акционерного общества "Краснодарский краевой инвестиционный банк" (Крайинвестбанк)", — говорится в сообщении ЦБ.

В середине июля председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин говорил, что юридическое и техническое присоединение Крайинвестбанка к крымскому РНКБ пройдет до конца текущего года, банк утратит свой бренд и будет работать под брендом санатора-РНКБ. АСВ предоставило РНКБ 27,9 миллиарда рублей для проведения санации.

РНКБ в декабре 2015 года взял на санацию Крайинвестбанк, попавший в санкционный список США. ЦБ тогда сообщал, что РНКБ получит финансовую помощь, достаточную для санации банка, но не озвучивал точную сумму. Только через 11 месяцев РНКБ фактически приступил к оздоровлению банка — в ноябре 2016 года РНКБ выкупил за 100 миллионов рублей допэмиссию его акций, став собственником более 99% уставного капитала Крайинвестбанка.