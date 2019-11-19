МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Райффайзенбанк за девять месяцев 2019 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 4,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 28,64 миллиарда рублей, следует из сообщения кредитной организации.

Как отмечается, основными факторами роста прибыли стали: рост чистого процентного дохода, чистого комиссионного дохода, а также торгового результата.

Чистый процентный доход банка за отчетный период вырос на 8,9% — до 41,97 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 37,255 миллиарда рублей, увеличившись на 6,7%. Чистые комиссионные доходы выросли на 16,9% — до 14,718 миллиарда рублей благодаря росту таких доходов по расчетным операциям и пластиковым картам, документарным операциям и гарантиям, а также комиссий за открытие кредитных линий.

Активы банка по состоянию на 30 сентября 2019 года составили 1,169 триллиона рублей против 1,126 триллиона рублей на 31 декабря 2018 года. Собственные средства выросли до 167,581 миллиарда рублей на 30 сентября с 145,609 миллиарда рублей на начало года. Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 13,8% и составил 784,24 миллиарда рублей.

Средства клиентов на 30 сентября 2019 составили 858,148 миллиарда рублей, снизившись на 1,6% по сравнению с концом 2018 года в том числе за счет переоценки в иностранной валюте. Средства физлиц показали небольшое падение на 0,8%, в основном за счет снижения доли текущих счетов физлиц на 4,4%, до 337,935 миллиарда рублей. При этом рост срочных депозитов населения составил 10,7% до 125,258 миллиарда рублей. Средства юрлиц снизились на 2,6%, до 394,955 миллиарда рублей на фоне снижения доли срочных депозитов на 16,3% и роста текущих счетов на 9,3%.

Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года, оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте. По величине активов, согласно данным рейтинга БИР Аналитик, банк на 1 октября занимал 12 место в российской банковской системе.