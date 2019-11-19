МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО в в январе-сентябре 2019 года увеличилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 22 миллиарда рублей, следует из сообщения банка.

Чистый процентный доход банка вырос на 19%, до 40,6 миллиарда рублей, чистый комиссионный доход — на 23%, до 18 миллиардов рублей.

Розничный кредитный портфель банка увеличился с начала года на 27%, до 242 миллиардов рублей, в основном за счёт залоговых кредитов. Доля залогового кредитования в структуре розничного кредитного портфеля выросла за отчётный период до 64%.

Портфель карт рассрочки "Халва" с начала года увеличился почти вдвое, до 36 миллиардов рублей, а количество выданных карт на конец третьего квартала 2019 года превысило 4 миллиона штук.

"По итогам 9 месяцев 2019 года мы отмечаем устойчивый рост доходов от регулярного бизнеса, а также рост комиссионных и процентных доходов в розничном сегменте. Для нас это показатель верно выбранной стратегии в рознице со ставкой на залоговое кредитование и карту рассрочки "Халва", которая привлекла значительное число новых клиентов, в том числе в другие розничные продукты банка", — приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правления кредитной организации Сергея Хотимского.

Совкомбанк — универсальный банк, по данным рейтинга БИР Аналитик, занимавший на 1 октября 2019 года 13-е место среди российских банков с активами в размере 1,037 триллиона рублей.