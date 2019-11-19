МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Банк России перечислил основные проблемы и недостатки бизнес-моделей кредитных организаций, в числе которых качество активов и нереалистичная стратегия, говорится в презентации, которую представила зампред ЦБ Ольга Полякова.

"В первую очередь, конечно, качество активов, его, соответственно, низкое качество, в связи с тем, что банки принимают на себя повышенные риски", — сказала Полякова на конференции по регулированию деятельности кредитных организаций.

В числе проблем также значатся: недооценка рисков на бизнес собственников (периметр компаний, включаемых в расчет норматива Н25), низкая операционная эффективность бизнеса, длительная убыточность, повышенная концентрация или волатильность, а также несбалансированная структура активов и фондирования и качество планирования, то есть нереалистичная стратегия.

"Реалистичность (планирования — ред.) для нас очень важна, мы просчитываем показатели, которые вы закладываете в стратегию, мы сравниваем вас со средними показателями на рынке", — пояснила Полякова.

Она также опровергла наличие взаимосвязи между долей пассивов физических лиц и возможным принятием решения о введении ограничений со стороны регулятора для банков с базовой лицензией.

"Такой взаимосвязи, как доля пассивов физических лиц и введение ограничений, нет… Вы прекрасно понимаете, что есть прямая взаимосвязь между качеством ваших активов, достаточностью капитала и возможностью получения ограничений на ведение ряда операций от регулятора… Если мы видим, что основную долю фондирования составляют эти средства (средства физических лиц — ред.), и при этом они вкладываются в неликвидные активны, высоко рискованные активы, ваша достаточность капитала находится на пограничном значении, в этом случае мы,…безусловно, будем применять принудительные меры воздействия в виде ограничений", — сказала Полякова.