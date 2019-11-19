МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО в январе-сентябре 2019 года составила 4,3 миллиарда рублей против убытка в 9,6 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчетности кредитной организации.

Кредитный портфель до вычета резервов за отчетный период увеличился на 6,9%, до 2,448 триллиона рублей. Кредитный портфель юрлиц (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) вырос относительно конца 2018 года на 7,1%, до 1,988 триллиона рублей. Ссудная задолженность физлиц увеличилась на 5,9%, составив на 30 сентября 459,9 миллиарда рублей.

"Процент просрочки в кредитном портфеле у нас снизился с 10,5% до 9%. Мы обычно не раскрываем эти цифры в отчетности, но считаем тоже это важным для нас достижением", — добавил в ходе телефонной конференции с журналистами первый зампред правления банка Кирилл Левин. Он уточнил, что доля просроченной задолженности сократилась благодаря списанию, реструктуризации и продажам проблемных активов.

Депозиты и остатки на счетах юрлиц в январе-сентябре выросли на 0,5% — до 2,434 триллиона рублей, причем за третий квартал средства юрлиц увеличились на 5,4%. Депозиты и остатки на счетах физлиц выросли с начала года на 9,8%, до 1,137 триллиона рублей.

Активы на конец отчетного периода составили 3,091 триллиона рублей, за третий квартал 2019 года они увеличились на 3,7%. Капитал на 30 сентября 2019 года достиг 172,8 миллиарда рублей против 151,7 миллиарда рублей на конец 2018 года (рост на 13,9%).

Россельхозбанк также планирует в текущем квартале выпустить вечные бонды в евро, сумма может составить порядка 100 миллионов евро, анонсировал в ходе телефонной конференции с журналистами Левин.

"Сейчас мы думаем над тем, чтобы в этом квартале небольшую сделку сделать по выпуску вечных бондов в евро, порядка 100 миллионов евро, наверное, выпустим. Пока решения еще нет, но анонсировать мы это можем. Считаем, что выпуск в евро вечных бондов на фоне наших положительных результатов и улучшающихся результатов МСФО может быть интересен как для нас, так и для наших клиентов", — сказал он.

По словам Левина, это уже не первое размещение в валюте для банка с 2014 года — два года назад РСХБ делал небольшой выпуск в долларах. Там была ставка 9% годовых в долларах, расчеты — в рублях.

Россельхозбанк — ключевой кредитор АПК РФ и основной агент правительства по финансовой поддержке сектора. В собственности государства находится 100% акций банка. По данным рейтинга БИР Аналитик, РСХБ на 1 октября занимал четвертое место в российской банковской системе по размеру активов.