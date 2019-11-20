МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль TCS Group, в состав которой входят "Тинькофф банк" и "Тинькофф страхование", в январе-сентябре текущего года выросла на 32% и составила 25,1 миллиарда рублей по МСФО, следует из сообщения компании.

Чистая прибыль группы за третий квартал также увеличилась — на 34%, до 9,7 миллиарда рублей.

Общий объем кредитного портфеля группы за девять месяцев вырос на 57% и составил 369 миллиардов рублей, при этом объем кредитного портфеля за вычетом резервов увеличился на 61% и составил 319,9 миллиарда рублей. Рыночная доля "Тинькофф банка" на российском рынке кредитных карт по состоянию на 1 ноября достигла 13,2%.

Группа также развивала в текущем году и некредитные бизнес-линии, напомнил президент правления TCS Group Оливер Хьюз. "В 2019 году мы сосредоточились на дальнейшем развитии экосистемы Тинькофф и усилении направлений, не связанных с кредитованием, которые по результатам девяти месяцев обеспечили 32% от общей выручки группы", — отметил он.

TCS Group по итогам года по-прежнему ожидает чистую прибыль в размере более 35 миллиардов рублей и темпов роста кредитного портфеля на уровне "существенно выше" 60%.

TCS Group Holding PLC (TCS LI) — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, в состав которого входят "Тинькофф банк", первый российский банк, который полностью отказался от отделений, и "Тинькофф страхование".