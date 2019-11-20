МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк начал принимать карты American Express в платежных терминалах и банкоматах по всей России, сообщила пресс-служба банка в среду.

"Сбербанк объявляет о новом партнерстве с платежной системой American Express для расширения сети приема платежей с использованием карт American Express в точках продаж клиентов Сбербанка по всей России", — говорится в сообщении.

Как уточняется, по новому соглашению корпоративные клиенты Сбербанка смогут принимать карты American Express к оплате онлайн и в точках продаж. Кроме того, держатели карт American Express смогут снимать наличные в банкоматах Сбербанка.