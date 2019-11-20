МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Чистый спрос физлиц в РФ на наличную валюту в сентябре вырос в 4,4 раза в месячном выражении, до 1,4 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России.

"В сентябре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос до 1,4 миллиарда долларов. Увеличение чистого спроса отмечалось как по долларам США, так и по европейской валюте", — сообщает регулятор. В августе этот спрос составлял 0,3 миллиарда долларов.

В том числе совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с августом вырос на 23% и составил 4,2 миллиарда долларов, совокупное предложение — уменьшилось на 9%, до 2,9 миллиарда долларов.

В уполномоченных банках в сентябре граждане приобрели наличной иностранной валюты на 2,5 миллиарда долларов, что на 35% выше показателя августа. Долларов было куплено на 38% больше, чем месяцем ранее, евро — на 31%. Количество операций покупки наличной инвалюты по сравнению с августом увеличилось на 14% и составило 2,2 миллиона сделок, а средний размер такой покупки вырос на 19% и составил 1114 долларов.

При этом населением было продано уполномоченным банкам 1,1 миллиарда долларов наличной иностранной валюты, что на 23% меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов и евро сократились в равной степени — на те же 23%. Количество сделок продажи наличной валюты по сравнению с августом уменьшилось на 15% и составило 1,9 миллиона, со снижением среднего объёма одной операции на 10%, до 586 долларов.

Также ЦБ отмечает, что банки в сентябре ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 2,6 миллиарда долларов, что на 23% больше августовского показателя, при этом ввоз долларов снизился на 18%, а европейской валюты — вырос на 52%. Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны банками, увеличился за сентябрь на 29% и составил 1,3 миллиарда долларов.