МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Фондовые активы РФ вызывают высокий интерес у инвесторов; важно, чтобы он трансформировался в инвестиции в реальные активы, заявил президент России Владимир Путин.

"Судя по динамике фондового рынка, российские активы, отечественные производители, компании и их возможности вызывают высокий интерес у наших коллег, у наших партнеров, у инвесторов", — заявил Путин, выступая на пленарном заседании форума "Россия зовет!"

Он напомнил, что в текущем году основной индекс Московской биржи обновил исторический максимум — капитализация российского рынка акций превысила 48 триллионов рублей.

"Важно, чтобы интерес к финансовым активам трансформировался в инвестиции в реальные активы, в открытие новых производств и рабочих мест, в основание перспективных рыночных ниш", — отметил Путин.

Он привел в качестве удачного примера запуск ипотечных облигаций "Дом.РФ".