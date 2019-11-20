МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Скорректированная чистая прибыль Qiwi по МСФО в третьем квартале 2019 года увеличилась в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,893 миллиарда рублей, сообщила компания.

Скорректированная чистая выручка увеличилась на 15%, до 5,993 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA составил 2,5 миллиарда рублей, увеличившись в 1,5 раза.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. В структуру группы Qiwi входят ООО "Киви кошелек", QIPS LLC, ЗАО "Киви банк", ООО "Киви провайдер платежных сервисов", 70% системы денежных переводов Contact. Компания провела IPO на NASDAQ в мае 2013 года, а в октябре 2013 года и в мае 2014 года — вторичные размещения.