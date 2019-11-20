МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий благотворительным фондам с годовым бюджетом до 3 миллионов рублей не проводить обязательный аудит, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Сейчас любая некоммерческая организация, созданная в форме фонда, в том числе благотворительная, обязана проводить аудит независимо от годового оборота средств и состояния баланса, напоминает кабмин.

При этом проведение аудиторской проверки требует существенных затрат и являет собой значительное финансовое бремя для небольших некоммерческих организаций. "В связи с этим существует необходимость установления нижней границы финансовых показателей, при которых обязательный аудит может фондом не проводиться", — поясняет правительство.

Законопроект предусматривает проведение обязательного аудита лишь если сумма стоимости имущества и объема денежных средств, поступивших в фонд (за исключением фонда, являющегося специализированной организацией управления целевым капиталом) в течение года, предшествовавшего отчетному, превышает 3 миллиона рублей.