МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Инициатива ЦБ РФ по выравниваю комиссий за карточные переводы внутри банка и за его пределы выигрышна для потребителей с точки зрения повышения конкуренции в секторе, однако есть риски, что сэкономить им в итоге не удастся, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее в среду издание РБК со ссылкой на директора департамента стратегии развития финансового рынка ЦБ Владимира Таможникова написало, что регулятор планирует вернуться к обсуждению вопроса комиссий за переводы с карты на карту. Банк России стремится к тому, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли операция в одном банке (что чаще всего бесплатно) или между разными кредитными организациями.

"Центробанк, говоря об инициативе о выравнивании комиссии, объясняет это необходимостью конкуренции между банками. Подразумевается, что в результате выиграют клиенты финансовых организаций, так как часто разные комиссии банков становятся ограничителями для граждан при желании перейти из одного банка в другой", — отметил коммерческий директор Chronopay Сергей Алпатов.

Зампред правления "Локо банка" Андрей Люшин напомнил, что ряд частных банков в течение последних лет отказались от комиссий, сделав это своим преимуществом, которое привлекает клиентов. "Причиной, по которой ЦБ вновь вернулся к вопросу о выравнивании комиссий за карточные переводы, стало желание улучшить работу банков. Регулятор планирует, что нововведения способствуют тому, что банки начнут больше конкурировать за клиентов", — сказал он.

Вместе с тем, по словам Алпатова, выравнивание комиссий сразу нивелирует конкурентное преимущество тех банков, которые уже не берут комиссию при межбанковских переводах.

"Это также может привести к появлению комиссии при переводах внутри финансовой организации. Это, в свою очередь, заставит банки компенсировать затраты путем увеличения стоимости тарифов внутрибанковских продуктов. За что, в конечном счете, заплатят потребители услуг", — ожидает он.

Начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян поддержал это мнение, указав, что комиссии за переводы клиентов банков, скорее всего, увеличатся.