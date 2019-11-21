МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Зампредседателя совета директоров "Сибура", председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков второй год подряд занимает первое место в списке директоров-капиталистов журнала Forbes.

Издание составляет рейтинг 20 топ-менеджеров с самыми дорогими пакетами акций своих компаний в третий раз. Forbes отобрал из 200 крупнейших по выручке за прошлый год компаний те, владельцы которых делятся акциями с менеджерами. В шорт-лист вошли нынешние руководители и бывшие, которые после ухода с поста главы компании продолжили работу в ее совете директоров, а их пакеты не превышают 10% уставного капитала. Для оценки публичных компаний журнал пользовался котировками на 22 октября 2019 года, оценку частных проводил в основном методом сравнения с торгуемыми аналогами.

Как пишет издание, пакет акций Дюкова в "Сибуре" оценивается в 472 миллиона долларов. Второе место в рейтинге, как и в прошлом году, занимает председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов — его пакет издание оценивает в 411 миллионов долларов.

На третьем месте — гендиректор USM Management Иван Стрешинский с пакетом в 397 миллионов долларов. На четвертом месте председатель правления, генеральный директор СУЭК Владимир Рашевский — 308 миллионов долларов. Замыкает пятерку лидеров председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев — 116 миллионов долларов.

Общая оценка пакетов всех 20 директоров снизилась по сравнению с показателем прошлого года на 35%, до 2,2 миллиарда долларов. В этом году порог входа в рейтинг составил 2,2 миллиона долларов — с таким результатом на 20-м месте оказался новичок списка, гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев. Впервые в рейтинг также вошли президент "Ростелекома" Михаил Осеевский (5,9 миллиона долларов), президент АФК "Система" Андрей Дубовсков (4,7 миллиона долларов) и президент Сбербанка Герман Греф (2,6 миллиона долларов).

Из прошлогодних участников рейтинга свои пакеты не увеличил никто, зато многие уменьшили, некоторые — до нуля. Лидер рейтинга 2017 года Дмитрий Стрежнев, руководивший компанией "Еврохим", ушел летом 2019 года, продав свои 10% акций самой компании за 785 миллионов долларов. Список также покинули Сергей Боев (руководил РТИ), Роман Савушкин (руководил НПК ОВК) и Сергей Иванов ("Алроса").