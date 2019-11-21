МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров Совкомбанка рекомендовал выплатить 2,2 миллиарда рублей на выплату дивидендов по обыкновенным акциям из нераспределенной прибыли прошлых лет, говорится в сообщении кредитной организации.

"Рекомендовать общему собранию акционеров банка распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет и принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям банка в размере 2,2 миллиарда рублей в денежной форме", — сказано в сообщении.

Рекомендованная дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 4 января 2020 года.

Совкомбанк — универсальный банк, по данным рейтинга БИР Аналитик, занимавший на 1 октября 2019 года 13-е место среди российских банков с активами в размере 1,037 триллиона рублей.