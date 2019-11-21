МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Банк России ожидает прибыль банковского сектора по итогам текущего года на уровне около 1,9 триллиона рублей, говорится в опубликованном ЦБ обзоре о развитии банковского сектора.

Чистая прибыль банковского сектора РФ за 2018 год составила 1,34 триллиона рублей, превысив результат 2017 года в 1,7 раза.

"За весь 2019 год прибыль сектора, по нашим оценкам, может составить примерно 1,9 триллиона рублей (1,6 триллиона рублей без учета МСФО 9)", — сказано в документе.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в октябре заявила, что прибыль российских банков по итогам 2019 года будет "чуть больше" полученной за 9 месяцев прибыли в 1,5 триллиона рублей.

Прибыль российского банковского сектора в январе-октябре текущего года составила 1,7 триллиона рублей, увеличившись на 41,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

"Прибыль банковского сектора (доналоговая) по итогам 10 месяцев 2019 г. достигла 1,7 триллиона рублей против 1,2 триллиона рублей в январе-октябре 2018 года", — сказано в документе. Чистая прибыль банков после уплаты налогов за 10 месяцев составила 1,4 триллиона рублей.

При этом в ЦБ отметили, что рост финансового результата в текущем году относительно предыдущего года носит в значительной мере технический характер вследствие применения кредитными организациями корректировок в соответствии с МСФО 9, влияние которых составляет порядка 0,3 триллиона рублей.

По данным регулятора, прибыль показали 363 кредитные организации – 80% кредитных организаций, действовавших на 1 ноября 2019 года. Их доля в активах банковского сектора составляет 98%.

Вклады россиян в банках в октябре выросли на 0,3%, до 29,383 триллиона рублей.

"В октябре произошло небольшое снижение вкладов в иностранной валюте (минус 0,3% в долларовом эквиваленте) при продолжающемся приросте вкладов в рублях (0,4%, сезонно сглаженный темп прироста рублевых вкладов составил 0,8%)", — говорится в документе.

В результате доля вкладов в иностранной валюте в совокупном объеме вкладов снизилась с 21,1% до 20,9%. Однако дальнейшему сокращению доли валютных вкладов может препятствовать снижение рублевых депозитных ставок.

По данным регулятора, приток вкладов физических лиц в январе-октябре 2019 года более чем вдвое превышал показатель аналогичного периода прошлого года: рост составил 5,3% против 2,3%, несмотря на снижение ставок со второго квартала 2019 года.

Российские банки в октябре нарастили кредитование населения на 0,9%, а корпоративное кредитование показало рост на 0,8%.

"В октябре чистый прирост портфеля кредитов физическим лицам был минимальным в текущем году (+0,9%), в том числе под влиянием введения с 1 октября 2019 года надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским ссудам (НПС) в зависимости от показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика, а также из-за завершения крупной сделки по секьюритизации ипотечных жилищных кредитов (ИЖК)", — говорится в документе.

В целом розничное кредитование несколько замедлило рост – до 15,9% за 10 месяцев по сравнению с 18,7% за аналогичный период 2018 года.

По данным ЦБ, прирост кредитования компаний составил в октябре 0,8%. Как указывается в документе, темп прироста корпоративного кредитования оставался достаточно низким (рост на 4,4% за 10 месяцев 2019 года против 5,9% за аналогичный период 2018 года).

Валютные корпоративные кредиты российских банков выросли за октябрь на 0,6%, показав рост после трех месяцев снижения.

"После трех месяцев снижения валютные корпоративные кредиты в долларовом эквиваленте выросли за октябрь на 0,6%, в значительной мере из-за предоставления кредитов компаниям-экспортерам", — сказано в документе.

В целом кредитование компаний российскими банками в октябре выросло на 0,8%. Темп прироста корпоративного кредитования остается достаточно низким — 4,4% за 10 месяцев 2019 года против 5,9% за аналогичный период 2018 года.