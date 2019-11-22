МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк подал в Верховный суд России кассационную жалобу на судебные акты трех инстанций, признавших незаконными заключенные в 2013–2014 годах сделки поставочного валютного опциона, по которым ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой" должно было выплатить Сбербанку около 13,5 миллиарда рублей.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, жалоба крупнейшего российского банка поступила в ВС РФ 21 ноября. Сбербанк просит передать дело в Судебную коллегию по экономическим спорам для пересмотра принятого в марте решения арбитражного суда Москвы, а также постановлений Девятого арбитражного апелляционного суда и арбитражного суда Московского округа, вынесенных соответственно в июле и октябре. Никаких процессуальных решений по жалобе пока не принято.

Прокуратура Москвы в интересах РФ в сентябре 2016 года потребовала признать ничтожными пять сделок поставочного валютного опциона с барьерным условием. АХК "Сухой" и Сбербанк заключили их до финансового кризиса 2014 года, когда произошла девальвация рубля. Одно из условий сделок – при росте курса доллара выше 40,25 рубля "Сухой" обязывался продать Сбербанку валюты по курсу 28,30 рубля на общую сумму 248,4 миллиона долларов ("сумма валюты на покупку").

Условиями оспоренных договоров, в частности, сделки поставочного валютного опциона с барьерным условием, предполагалось списание со счетов "Сухого" в общей сложности около 13,5 миллиарда рублей до 2018 года. На момент подачи иска с расчетных счетов "Сухого" банк уже списал 844,3 миллиона рублей. Арбитражный суд Москвы в 2016 году принял обеспечительные меры по иску прокуратуры, запретив Сбербанку списывать средства по этим сделкам с расчетных счетов "Сухого".

Первая инстанция в марте текущего года полностью удовлетворила иск прокуратуры, признав сделки недействительными. Апелляционный суд в июле отклонил жалобу Сбербанка на это решение, и оно вступило в законную силу. Впоследствии окружной суд отклонил и кассацию банка. Судебные акты не были опубликованы, поскольку разбирательство проходило в закрытом режиме.

Аналогичный спор по сделкам с производными финансовыми инструментами Сбербанк вел ранее с компанией "Транснефть", которая понесла убыток в 66,5 миллиарда рублей, попытавшись в том же 2014 году застраховаться от обесценения доллара. Арбитраж Москвы удовлетворил иск, однако затем апелляционный суд поддержал Сбербанк, и только в январе 2018 года спор завершился — стороны заключили мировое соглашение. Глава Сбербанка Герман Греф говорил, что оно не предусматривает денежных выплат.