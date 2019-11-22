МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 22 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кредпромбанка (Ярославль), говорится в сообщении регулятора.

"Банк России принял такое решение,… руководствуясь тем, что Кредпромбанк: допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю", — сообщила пресс-служба ЦБ.

Кроме того, банк проводил сомнительные транзитные операции, в том числе связанные с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

Согласно информации на сайте кредитной организации, Кредпромбанк являлся универсальным коммерческим банком, предоставлявшим полный комплекс банковских услуг.

Кредпромбанк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным БИР Аналитик, банк на 1 октября занимал 343 место в банковской системе РФ с активами 1,8 млрд рублей, собственные средства составляли 513 млн рублей, средства населения — 457 млн рублей.