МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 22 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Расчетной небанковской кредитной организации "Вест" (Москва), говорится в сообщении регулятора.

Такое решение принято в связи с нарушениями РНКО законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, кредитная организация проводила сомнительные валютно-обменные операции, а также нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, из-за чего регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к ней меры.

Как отмечает регулятор, основным направлением деятельности РНКО "Вест" являлось проведение валютно-обменных операций. При этом в ходе проведенной Банком России инспекционной проверки в деятельности кредитной организации выявлены многочисленные нарушения порядка работы с наличностью.

В РНКО "Вест" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По данным БИР Аналитик, РНКО "Вест" занимала 443 место в банковской системе РФ с активами в размере 198,6 млн рублей, собственные средства составляли 93,5 млн рублей.