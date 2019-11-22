МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Группа Росбанк, российская "дочка" французской банковской группы Societe Generale, в январе-сентябре текущего года увеличила чистую прибыль по МСФО на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 8,937 миллиарда рублей, следует из отчета группы.

Чистый процентный доход вырос на 3,7%, до 28,945 миллиарда рублей. Чистые непроцентные доходы выросли на 5,6%, до 11,356 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 11,636 миллиарда рублей, увеличившись лишь на 0,6%.

Процентные расходы выросли на 7,3% и составили 34,258 миллиарда рублей. Комиссионные расходы увеличились на 27,2%, составив 3,477 миллиарда рублей. Расход по налогу на прибыль сократился на 1,9%, до уровня в 2,699 миллиарда рублей.

Активы выросли с конца 2018 года на 4,2% и на 30 сентября 2019 года составили 1,202 триллиона рублей, обязательства увеличились на 3,3%, до 1,033 триллиона рублей.

Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности компании входит управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и другое. В России у группы работают универсальный Росбанк, розничный "Русфинанс банк", а также страховая и лизинговая компании. У группы в РФ также был ипотечный банк "Дельтакредит", однако в июне текущего года его объединили с Росбанком.