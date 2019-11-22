МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Kilton Overseas Limited (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) выставила другим владельцам "Кузбасской топливной компании" (КТК) оферту на выкуп акций, следует из сообщения Kilton.

Срок принятия обязательного предложения составляет семьдесят дней с момента его получения. Предлагаемая цена приобретения — 196,27 рубля за одну ценную бумагу. Оферта касается выкупа 53 миллионов 459,997 тысячи обыкновенных акций КТК.

Весь уставный капитал КТК составляет 99 миллионов 258,355 тысячи обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,2 рубля каждая.

В конце октября текущего года инвестиционный фонд Prosperity Capital Management заявил о продаже в пользу Kilton Overseas 27,24% акций "Кузбасской топливной компании". Сумма сделки составила 82,9 миллиона долларов, цена одной акции — 196,27 рубля. В соответствии с законодательством структура "Сафмара" обязалась выставить оферту миноритариям угольной компании по аналогичной цене.

Весной текущего года Михаил и Саид Гуцериевы через кипрские Kilton Overseas, Rontelor Holdings и Hemfield Finance стали владельцами 18,9% КТК. В "Сафмаре" подтверждали, что акционеры группы приобрели пакет акций. Таким образом, на текущий момент их доля составляет примерно 46,14%.

"Кузбасская топливная компания" — один из крупнейших производителей и экспортеров энергетического угля в РФ. Производственные активы компании включают четыре действующих и один проектируемый участок на угольном разрезе "Виноградовский" в Кемеровской области, а также две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру. В 2018 году компания увеличила добычу угля на 18% — до 15,66 миллиона тонн.