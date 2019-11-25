МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. АКРА отозвало без подтверждения кредитный рейтинг компании "Уралсиб страхование" в связи с окончанием срока действия договора, говорится в сообщении агентства.

"Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в связи с окончанием срока действия договора отзывает ранее присвоенный ООО СК "Уралсиб Страхование" кредитный рейтинг на уровне "BB+(RU)", прогноз "стабильный", без одновременного его подтверждения (поскольку АКРА не располагает актуальной информацией о финансовом положении и бизнесе ООО СК "Уралсиб Страхование")", — сообщили в агентстве.

В апреле "Эксперт РА" отозвало без подтверждения рейтинг финансовой надежности страховщика "ruBВ" со стабильным прогнозом после окончания срока его действия в связи с отсутствием достаточной информации для применения методологии.

В 2018 году, согласно данным Банка России, "Уралсиб страхование" заняло 56-е место по сборам, получив 2,69 миллиарда рублей премий. Основные продукты страховщика связаны с банковским страхованием. Среди направлений выделяются страхование от несчастных случаев, ипотечное страхование, также "Уралсиб страхование" страхует путешественников и ответственность перед соседями. В линейке компании есть продукты для корпоративных клиентов — страхование имущества, грузов, строительно-монтажных рисков, ДМС.