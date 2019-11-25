МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Банк "Открытие" и глава Qiwi Сергей Солонин могут предложить рынку 23,4 миллиона американских депозитарных акций (ADS) Qiwi, следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Из них 21,427 миллиона к продаже может предложить банк "Открытие" и 2 миллиона — Солонин.

Газета "Коммерсант" в сентябре написала со ссылкой на источники, что сооснователи Qiwi Солонин и Борис Ким хотят продать свои акции. Как отмечало издание, наиболее вероятна продажа таких проектов, как карты рассрочки "Совесть" и Рокетбанк. Позже Солонин сообщал РИА Новости, что не рассматривает возможность продажи контрольного пакета акций Qiwi и планирует продолжать развивать бизнес в должности CEO.

Qiwi — один из крупнейших провайдеров платёжных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме. Сеть Qiwi включает свыше 22,3 миллиона виртуальных кошельков и более чем 136 тысяч терминалов и точек приема платежей.