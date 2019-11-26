ТАШКЕНТ, 26 ноя — ПРАЙМ. Узбекский промышленно-строительный банк (Узпромстройбанк), входящий в тройку крупнейших банков Узбекистана, впервые разместил на Лондонской фондовой бирже 5-летние еврооблигации на сумму 300 миллионов долларов под 5,75% годовых, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства финансов страны.

По данным министерства, первоначальная доходность по пятилетним облигациям банка была установлена на уровне 6,50%. Финальная ставка купона составила 5,75% благодаря высокому спросу – объем заявок от инвесторов составил 1,2 миллиарда долларов.

Организаторами выпуска выступили сам Узпромстройбанк, а также JP Morgan, Citigroup, Commerzbank, Raiffeisen Bank.

Узпромстройбанк создан в 1922 году, перерегистрирован в 1991 году и входит в тройку крупнейших банков страны. Основное направление деятельности — кредитование предприятий стратегических отраслей промышленности. Имеет представительство в Москве. Крупнейшими акционерами банка являются Фонд реконструкции и развития Узбекистана (61,74%) и Агентство по управлению госактивами Узбекистана (27,28%).