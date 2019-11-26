МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Банк "Восточный" направил держателям бессрочных субординированных еврооблигаций объемом 125 миллионов долларов уведомление об отмене ближайшей выплаты купона, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Выплата купона по ставке 10% годовых на общую сумму 6,25 миллиона долларов должна была состояться 29 ноября.

"Банк "Восточный" направил держателям евросуборда уведомление об отмене выплаты купона 29 ноября 2019 года. Напомним, что у банка есть право не производить купонные выплаты согласно договору о субординированном займе", — сообщили в банке.

"Банк в ближайшее время планирует предложить держателям субординированного долга снизить ставку купона", — добавили в банке.

Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. Параллельно стороны ведут несколько арбитражных разбирательств.