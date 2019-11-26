МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Набсовет Россельхозбанка (РСХБ) одобрил увеличение уставного капитала на 14,635 миллиарда рублей, отменив предыдущее решение о его увеличении на 13 миллиардов рублей, следует из материалов кредитной организации.

"Отменить решение наблюдательного совета акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный банк" от 24 октября 2019 по вопросу I… Одобрить увеличение уставного капитала акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный банк" до 439 483 000 000 рублей,… общая сумма увеличения уставного капитала – 14,635 миллиарда рублей", – говорится в материалах.

Набсовет одобрил номинальную стоимость одной дополнительной обыкновенной акции в 1 миллион рублей, таким образом, размещено будет 14,635 тысячи штук.

РСХБ, созданный в 2000 году, на 100% принадлежит государству и является ключевым кредитором АПК РФ, а также основным агентом правительства по финансовой поддержке сектора. Государство регулярно докапитализирует кредитную организацию.

В 2018 году банк был докапитализирован на 20 миллиардов рублей, в первом квартале 2019 года — на 15 миллиардов рублей. Согласно одобренным поправкам, РСХБ в этом году получит в капитал дополнительно 4,635 миллиарда рублей из бюджета-2019 и еще 10 миллиардов рублей за счет перераспределения средств, запланированных на 2020 год.

По данным БИР Аналитик, РСХБ на 1 октября занимал четвертое место в российской банковской системе с активами в 3,7 триллиона рублей.