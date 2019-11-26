МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Банк России предостерегает российские банки от операций в евро и следит, чтобы у них не было избыточного валютного риска, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Мы предостерегаем российские банки от операций в евро. Они им больше не приносят прибыли", — говорит она в интервью немецкой газете Handelsblatt.

Глава ЦБ пояснила, что полученные от вкладчиков средства в евро банки должны где-то размещать, однако в настоящее время остались только инструменты с отрицательными ставками, что приносит кредитным организациям убытки. А поскольку отрицательные ставки по депозитам в России запрещены, банки для компенсации своих убытков увеличили комиссии по счетам в евро до такой степени, что сберегательные счета в этой валюте почти не открываются, подчеркнула Набиуллина.

"Как Центральный банк, мы следим, чтобы у российских банков не было избыточного валютного риска на балансе, будь то в евро или долларах", — добавила председатель регулятора.

ЦБ РФ в сентябре сообщил, что изучает предложения банков, которые просят предоставить им право устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам. Речь идет только о средствах юридических лиц. Проблема связана, в первую очередь, с евро — российским банкам невыгодно привлекать средства клиентов в этой валюте из-за отрицательных ставок по депозитам в еврозоне. При этом российские законы отрицательные ставки пока запрещают.

Набиуллина в начале октября говорила, что ЦБ вместе с участниками рынка выработает позицию в отношении возможности введения отрицательных ставок по депозитам в евро. Позже, в ноябре, замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин РФ и ЦБ пока решили повременить с поправками в законы по отрицательным ставкам по валютным депозитам юрлиц.