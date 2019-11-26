МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Британский банк Arbuthnot Latham аннулировал долг в 1 миллион долларов экс-первой ракетки мира немца Бориса Беккера, сообщает tennisworldusa.org.

Шестикратный победитель турниров Большого шлема Беккер взял у банка кредит четыре года назад.

В июне 2017 года Беккер был объявлен банкротом. В октябре 2017-го британские СМИ сообщали, что его долг составлял 54 миллионов фунтов.

Беккер с 1985 по 1996 год в одиночном разряде трижды выигрывал Уимблдон, два раза — Australian Open, а также побеждал на Открытом чемпионате США.