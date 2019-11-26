МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинги финансовой группы БКС (FG ВСS Ltd) на уровне "В/В", а также её дочерних структур — BrokerCreditService (Cyprus) Ltd, BrokerCreditService Structured Products PLC и BCS Prime Brokerage Ltd — на уровне "B+/B", все рейтинги подтверждены с позитивным прогнозом, говорится в сообщении БКС.

"S&Р Global Ratings отмечает, что группа БКС продолжает сохранять лидирующие позиции на российском рынке несмотря на рост конкуренции со стороны крупных российских банков и компаний, в то же время географическая диверсификация бизнеса и укрепление рыночных позиций группы, по оценкам агентства, смогут обусловить более сбалансированный риск-профиль и менее волатильные показатели операционной деятельности группы, чем у сопоставимых российских компаний", — указывается там же.

Агентство также позитивно оценивает меры компании, направленные на снижение убытков, обусловленных рыночными колебаниями, за счет хеджирования, несмотря на то, что это привело к сокращению показателей прибыльности, которые с высокой степенью вероятности восстановятся в 2019 году, также говорится в сообщении. При этом показатели капитала, долговой нагрузки и прибыльности группы БКС оценены как сильные, отмечается там же.

"Подтверждение рейтингов группы свидетельствует о позитивной оценке международным рейтинговым агентством выбранного нами направления развития компании и консервативных мер, предпринятых нами для ограничения рисков в сложных рыночных условиях", — приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора BCS Global Markets Романа Лохова.

"Мы с оптимизмом смотрим на окончание 2019 года и уверены в правильности решения не останавливать инвестиционную программу, результаты которой должны оказать существенное позитивное влияние на финансовые результаты группы", — добавил он.

BCS Global Markets — инвестиционно-банковское подразделение группы компаний БКС, предоставляющее брокерские, прайм-брокерские инвестиционно-банковские и корпоративно-банковские услуги для институциональных, корпоративных клиентов и частных инвесторов.