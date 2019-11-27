МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 5,5 миллиарда рублей, сообщает банк.

"Чистая прибыль за девять месяцев 2019 года составила 5,5 миллиарда рублей (-15% по сравнению с результатом за девять месяцев 2018 года). Чистая прибыль за третий квартал 2019 года составила 2 миллиарда рублей (-2.5% по сравнению с третьим кварталом 2018 года)", — говорится в сообщении.

Чистый процентный доход в январе-сентябре составил 16,9 миллиарда рублей, увеличившись на 6,9% в годовом выражении. Выручка основного бизнеса за девять месяцев 2019 года составила 22,5 миллиарда рублей, что выше результата за девять месяцев 2018 года на 12,3%.

По данным БИР Аналитик, на 1 октября банк занимал 16 место в банковской системе РФ с активами в размере 676,7 млрд рублей.