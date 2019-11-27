СТОКГОЛЬМ, 27 ноя — ПРАЙМ. Около 200 клиентов шведского банка SEB, предположительно, занимались отмыванием денег через счета балтийского отделения банка, выяснили журналисты шведского телеканала SVT в ходе расследования.

Из документов, которые проанализировали журналисты, следует, что в период с 2006 по 2008 год через счета были проведены порядка 80 миллиардов крон, принадлежащих клиентам, относящимся к высокой категории риска. Всего было проведено около 2 тысяч подозрительных транзакций. Около 150 из 194 клиентов, подозреваемых в отмывании денег, были зарегистрированы в Панаме, на Британских Виргинских островах и в Белизе.

"Как мы уже заявляли ранее, мы не заметили признаков того, что банк систематически использовался для отмывания денег. Если бы мы заметили что-то подозрительное, мы бы сообщили об этом властям", — заявил представитель банка Гент Йенссон (Gent Jansson).

По данным журналистов, часть операций может быть связана с делом адвоката Сергея Магнитского.

Ранее журналистам SVT удалось обнаружить масштабные нарушения в работе Swedbank, расследование привело к смене руководства организации. По данным SVT, через счета в этом банке, открытые в 2007-2015 годах, могло быть переведено не менее 3,8 миллиардов евро подозрительных денег.