МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) банка "Уралсиб" до "ВВ-" с уровня "B+" и подтвердило рейтинг банка "Зенит" на уровне "BB", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

Агентство также подтвердило рейтинг устойчивости (VR) банка "Зенит" на уровне "b+".

"Повышение рейтинга "Уралсиба" отражает стабилизацию качества активов банка, его усиление капитализации и улучшение операционной среды в России. Рейтинг также поддерживаются стабильным профилем финансирования "Уралсиба" и достаточной ликвидностью", — отмечается в пресс-релизе агентства.

Дальнейшее повышение рейтингов "Уралсиба" потребует повышения прибыльности и усиления регулятивного капитала банка. Fitch отмечает, что рейтинг банка может быть понижен, если качество активов ухудшится, что приведет к давлению на показатели и капитал. Однако агентство считает такой исход маловероятным.

РДЭ "Зенита" напрямую зависит от показателей его контролирующего акционера — "Татнефти". Fitch полагает, что "Татнефть" имеет высокую склонность оказывать банку поддержку.

Подтверждение рейтинга устойчивости "Зенита" отражает уменьшения рисков снижения качества активов после продажи проблемных активов "Татнефти" в 2017–2018 годах. Агентство отмечает, что VR "Зенита" может быть понижен, если ухудшение качества активов и операционных показателей приведет к эрозии капитала.