МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Группа "Дело" Сергея Шишкарева, выигравшая аукцион РЖД по продаже 50% плюс две акции "Трансконтейнера", открыла кредитную линию в Сбербанке с лимитом 30 миллиардов рублей, сообщила группа в четверг.

Группа "Дело" в среду победила в аукционе РЖД по продаже 50% плюс две акции ведущего российского контейнерного оператора "Трансконтейнер", предложив за пакет 60,3 миллиарда рублей. Шишкарев ранее сообщал, что группа при победе в аукционе планирует закрыть сделку на 25-30% собственными средствами, а остальное — кредитом Сбербанка.

"Кредитор обязуется открыть заемщику невозобновляемую кредитную линию… Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО "Управляющая компания "Дело" — заемщик, ПАО "Сбербанк России" — кредитор. Размер сделки в денежном выражении: 36 511 890 410 рублей 96 копеек", — говорится в сообщении компании в четверг.

Сделка была заключена 27 ноября.

"Открыта кредитная линия на 30 миллиардов рублей", — пояснили РИА Новости в пресс-службе группы "Дело".