С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — ПРАЙМ. Число заемщиков микрофинансовых организаций в России с начала года выросло на 24% и на 30 сентября составило примерно 11 миллионов клиентов, сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"Количество заемщиков продолжает прирастать — на 30 сентября 2019 года их количество было равно примерно 11 миллионам человек. Это очень большие цифры. Рост составил почти 24% по количеству заемщиков с начала года", — сказал он, выступая на XVIII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.

Зампред ЦБ отметил, что такая динамика свидетельствует о востребованности микрофинансовых займов. "И о том, что, возможно, иные сегменты финансового рынка, в первую очередь, банковский рынок, имеют серьезный потенциал по улучшению и развитию кредитования населения", — добавил Чистюхин.

По данным регулятора, портфель займов тоже продолжает расти: на 30 сентября 2019 года он составил 201 миллиард рублей, с начала года увеличился на 37 миллиардов, или на 23%.