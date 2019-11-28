МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк снижает ставку на рефинансирование ипотеки на 0,5 процентного пункта — теперь ипотеку другого банка можно будет рефинансировать по ставке от 9% годовых, сообщает банк.

"Сбербанк сообщает о снижении процентных ставок на рефинансирование ипотечных кредитов других банков, которое составило 0,5 п.п. С 29 ноября 2019 года рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 9% годовых", — говорится в сообщении.

Также в рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте и получить кредит наличными на любые цели.

Сбербанк с 22 ноября уже снизил ставки на 0,3 процентных пункта на приобретение готового жилья и на 0,4 п.п. на покупку строящегося жилья в большинстве регионов России, а в шести регионах снижение составило 0,6 п.п.: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Татарстан, Новосибирская область. Приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,5%, квартиру на вторичном рынке — от 8,5%.