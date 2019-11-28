МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Крупнейший российский банк и группа компаний Сognitive Technologies объявили о создании совместного предприятия для развития беспилотных технологий. Сбербанку в СП будет принадлежать 30%, сообщает кредитная организация.

Были подписаны юридически обязывающие документы.

Планируется, что сделка будет закрыта уже в декабре 2019 года.

Возглавит новую структуру основатель Cognitive Technologies Ольга Ускова.

"Сбербанк и группа компаний Сognitive Technologies объединяют усилия для развития беспилотных технологий и создают компанию Cognitive Pilot. Продукты и решения Cognitive Pilot будут использованы для развития проектов цифровой экономики в сфере транспорта, сельского хозяйства, компьютерного зрения и искусственного интеллекта", — говорится в сообщении.

"Cognitive Technologies уже имеет продукцию для индустрий транспорта, сельского хозяйства и производства автомобилей, пользующуюся спросом как среди отечественных, так и у зарубежных клиентов. В этом году Сбербанк стал центром компетенции по развитию искусственного интеллекта в России, и мы уверены, что экспертиза в области технологий для беспилотников будет востребована и послужит ускоренному развитию этой компетенции в стране", — прокомментировал первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.

Российская компания Cognitive Technologies занимается созданием систем автономного управления сельскохозяйственной техникой, железнодорожными локомотивами, трамваями; а также разработкой компонентов для беспилотных автомобилей. Клиентами Cognitive Technologies являются Hyundai Mobis, РЖД, группа "Русагро", ПК "Транспортные системы", крупнейшие международные производители транспортных средств.