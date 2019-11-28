МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. ООО "Сбербанк инвестиции" стало владельцем 8% ООО "Афипский нефтеперерабатывающий завод", следует из данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Сведения об этом были внесены в реестр 27 ноября.

Владельцем остальных 92% предприятия является ООО "Ойл Технолоджис". Этим ООО владеют две кипрские компании, доли которых, согласно данным ЕГРЮЛ, находятся в залоге у Сбербанка.

Афипский НПЗ — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих производств на юге России. Производственные мощности позволяют перерабатывать 6 миллионов тонн сырья в год. Завод в мае вошел в структуру группы "Сафмар" Михаила Гуцериева.