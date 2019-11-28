МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Чистый убыток ВЭБа по МСФО в январе-сентябре сократился в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 18,6 миллиарда рублей, следует из отчета госкорпорации.

Чистый убыток госкорпорации за третий квартал составил 31,4 миллиарда рублей, за аналогичный квартал прошлого года ВЭБ получил 6 миллиардов рублей чистой прибыли.

ВЭБ.РФ — национальный банк развития, в задачи которого входит содействие государственной социально-экономической политике, повышению конкурентоспособности национальной экономики и ее модернизации на инновационной основе.