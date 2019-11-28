МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Уралсиб" по МСФО за первые три квартала выросла вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 13,39 миллиарда рублей, следует из отчета кредитной организации.

Чистый процентный доход банка за период сократился на 2%, до 16,72 миллиарда рублей, чистый комиссионный доход — на 6,5%, составив 5,16 миллиарда рублей. Процентные доходы, рассчитанные по эффективной процентной ставке, составили 29,9 миллиарда рублей, снизившись на 0,4% в годовом выражении.

Активы банка по состоянию на 30 сентября составили 500 миллиардов рублей против 504,33 миллиарда на конец прошлого года, обязательства — 405,08 миллиарда рублей против 420 миллиардов соответственно.

Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в конце 2015 года сообщили о санации банка "Уралсиб", входившего в одноименную финансовую корпорацию. Санатором кредитной организации впервые было выбрано физическое лицо: АСВ предоставило бизнесмену Владимиру Когану кредиты на общую сумму 81 миллиард рублей для финансового оздоровления "Уралсиба".