МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 29 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого агропромбанка ООО "Осколбанк" (город Старый Оскол, Белгородская область), говорится в сообщении регулятора.

Как отмечается в сообщении Банка России, банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"Кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и не направляла сведения о них в уполномоченный орган", — отмечает пресс-служба.

Помимо этого банк проводил сомнительные транзитные операции повышенного риска, которые были направленные на оптимизацию налогообложения.

В Осколбанк введена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Банк является участником системы страхования вкладов. Все вкладчики банка получат страховое возмещение в размере 100% средств по вкладам, включая проценты по ним, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного человека. Выплаты начнутся не позднее 13 декабря.