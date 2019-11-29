МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Злоумышленники с целью вымогательства денег у россиян адаптировали старую схему мошенничества с якобы потерявшимися кошельками – теперь мошенники "забывают" карты в банкоматах, сообщил пользователь Facebook Серж Гатилов.

Схема достаточно простая. Только что воспользовавшийся банкоматом клиент якобы забывает карту и уходит. Следующий в очереди может автоматически вынуть карту с целью самому использовать устройство.

После этого владелец забытой карты обязательно вернется, чтобы ее забрать. Сразу выяснится, что за те несколько минут, пока его не было, с карты была снята некоторая сумма денег.

Затем владелец карты начинает угрожать, чтобы ему вернули якобы украденные деньги. А поскольку вернувший карту ее держал в руках последним и на ней его отпечатки пальцев, то он, по мнению забывшего карту, и получается виноватым. Тут же появляются свидетели, которые "все видели".

"Если увидели забытую карту в банкомате – не доставайте ее. Дождитесь, пока он ее не съест, или владелец сам ее вытащит. Не нажимайте кнопок отмены. Компания свидетелей будет давить на то, что вы перед банкоматом стояли, отпечатки ваши есть, они все видели", — советует Гатилов.