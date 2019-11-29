МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. ЦБ РФ поддерживает идею запретить расплачиваться биткоинами, если соответствующее законодательное решение будет принято, поскольку криптовалюты несут в себе значительные риски, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

"Единственным законным платежным средством в РФ является рубль. Мы по-прежнему считаем, что криптовалюты несут в себе значительные риски, в том числе в области отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также при проведении обменных операций из-за резких колебаний обменного курса", — сказали в ЦБ.

"По нашему мнению, частные криптовалюты не могут быть приравнены к фиатным деньгам и не могут быть законным платежным средством. Если будет принято решение запретить криптовалюты в качестве платежного средства на уровне законодательства, считаем целесообразным такую позицию поддержать", — добавил регулятор.

Правовой статус смарт-контрактов, криптовалют, ICO, майнинга в России пока не определен. В 2018 году в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Пока были приняты лишь два из них – изменения в Гражданский кодекс в части цифровых прав, а также закон о привлечении средств с использованием инвестиционных (краудфандинговых) платформ.