МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 27 ноября добавили в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 50 миллионов долларов против притока в 190 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Чистые притоки в российские активы за счет фондов акций и облигаций совокупно составили 50 миллионов долларов против 190 миллионов долларов на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.

Баланс по фондам, специализирующимся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), по итогам недели сложился отрицательным — отток в 60 миллионов долларов против притока в 80 миллионов долларов неделей ранее. Это наихудший показатель с середины августа.

"Инвесторы вывели из GEM фондов облигаций на 1 миллиард долларов и внесли в GEM фонды акций на 2,7 миллиарда долларов – расхождение в динамике потоков между двумя родственными классами активов увеличивается. Оттоки из фондов, ориентированных на Россию, возобновились. В целом складывается смешанная картина", — говорится в обзоре BCS Global Markets.