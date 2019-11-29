МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Россиянам при встрече с мошенниками у банкоматов следует сохранять спокойствие, взять инициативу в свои руки и вызвать полицию, советуют эксперты. Мошенники стали использовать новую схему вымогательства денег у россиян

Ранее в пятницу пользователь Facebook Серж Гатилов рассказал, что злоумышленники с целью вымогательства денег у россиян адаптировали старую схему мошенничества с якобы потерявшимися кошельками – теперь они "забывают" карты в банкоматах.

Следующий в очереди может автоматически вынуть карту, чтобы самому использовать банкомат. После этого владелец "забытой" карты возвращается, утверждает, что с нее была снята некоторая сумма денег, и с угрозами требует их вернуть.

По словам заместителя руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергея Никитина, это не высокотехнологичное мошенничество, а "банальный грабеж".

"Правильная реакция — сразу перехватывать инициативу и вызывать в полицию. И обязательно сообщить этим мошенникам, что в банкомате стоит аж три камеры, и все действия фиксируется. Плюс к этому можно затребовать подтверждения транзакций, смс-ки, сведения из клиент-банка, распечатку на чеке и так далее", — советует он.

Глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков также советует сохранять спокойствие.

"Если жертва вызовет полицию по 112, вспомнит, что с карты невозможно снять деньги без пин-кода, осознает, что происходящее снимает внешняя камера и камера в банкомате, то мошенники ретируются", — уверен он.

Первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал при этом подчеркнул, что полицию нужно вызвать непременно самому, чтобы на место не прибыл переодетый в форму злоумышленник.

"Мошенники, скорее всего, очень быстро сбегут, так как банкоматы оснащены камерами видеонаблюдения и записывают операции клиентов", — предполагает он.

Сигал при этом отметил, что такой способ мошенничества используется не только в больших городах, но и в маленьких населенных пунктах, где люди охотнее готовы помочь незнакомому человеку. "Как правило, человек примеривает на себя эту ситуацию: как легко потерять карту и сколько придется ее восстанавливать, поэтому старается "уберечь" от этого мошенника", — пояснил эксперт.