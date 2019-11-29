МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Банк России 29 ноября выпускает в обращение памятные монеты номиналами 50, 25, 10 и три рубля серии "75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг", выполненные из золота, серебра и недрагоценного металла, сообщается на сайте регулятора.

Так, выпускается золотая монета номиналом 50 рублей, тираж — одна тысяча штук, серебряные монеты номиналами 25 рублей и три рубля, тиражами 1,5 тысячи и три тысячи штук соответственно. Также выпускается монета из недрагоценного металла номиналом 10 рублей, тираж монеты — пять миллионов штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, уточняет ЦБ.